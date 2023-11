Cozinha, Casas de Banho e Lavandaria: Elogio ao Branco em 11 Fotos

O lava-louças e a torneira são da RODI, uma marca portuguesa de extrema qualidade com uma oferta vasta que vai ao encontro de todos os gostos e valores, do clássico ao contemporâneo, das linhas rectas às arredondadas. A marca alia o design e a funcionalidade em produtos distintos capazes de proporcionar as melhores experiências aos clientes. Note-se que a RODI é um dos parceiros da DIONI Home Design que, ao instalar a sua cozinha (e não só), tem acesso aos produtos das mais prestigiadas marcas nacionais e internacionais.