Sommier: Some Conforto e Arrumação ao Seu Quarto | + 15 Fotos para o Inspirar

Sommier é uma palavra francesa (escreve-se “somiê”, em português”, mas o grosso das pessoas adoptou o neologismo) que diz respeito ao estrado revestido de tecido sobre o qual assenta o colchão. É, portanto, uma base de cama que parece uma grande caixa revestida a tecido e que pode ou não ter pés. O sommier pode funcionar sozinho, mas, se preferir, também pode usar o sommier com cabeceira. A base, por seu lado, pode ser em ripas, pinos ou molas e o tecido, para além de esteticamente interessante, protege a cama das agressões às quais esta está sujeita, no dia-a-dia, e às quais a madeira, por exemplo, é mais permeável. Mas vamos conhecer as vantagens no ponto seguinte.