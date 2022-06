Perspectivas variadas numa sensacional obra arquitectónica

A partir da rua é quase impossível imaginar como é o resto da propriedade. Porém, os elegantes e amplos volumes geométricos que formam os diferentes espaços dão-nos conta de uma moradia com espaços generosos que privilegia uma estética minimalista. A intervalar as superfícies brancas está a madeira cujas ripas foram colocadas horizontalmente. Este material traz uma sensação de aconchego que colmata a frieza dos tons sóbrios. O azul que vê ao fundo é, nada mais, nada menos, do que o da piscina que está, de resto, balizada pelas paredes brancas que lhe garantem privacidade e segurança.