Obras Isentas de Comunicação Prévia e/ou Licenciamento

Se quiser realizar realizar obras de baixa relevância urbanística, também não precisa realizar. uma comunicação prévia e/ou licenciamento. Desde que estas enquadram-se em trabalhos de edificação/demolição de baixo impacto urbanístico. Equipamentos lúdicos, painéis solares e geradores eólicos associados à construção principal.

Além destas, as construções próximas ou não ao edifício principal com altura máxima a 2,20 metros, ou em alternativa à altura da fachada do rés-do-chão do edifício principal com área igual ou inferior a 10 m2, desde que não confinem com a via pública, também não requerem licença.

Como nos refere a Congrau Engenharia, as características dimensionais e materiais desta construção anexa, necessitam de respeitar em totalidade o contemplado no Artigo n6ºA, nº 1 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE).