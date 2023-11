Como Tornar um Apartamento num Verdadeiro Lar em 5 Imagens Perfeitas

A presença da madeira adiciona o aconchego imprescindível enquanto o papel de parede estabelece uma imagem distinta e elegante.

O estilo é moderno e simples com inspiração nórdica, feito de mobiliário simples que evidencia o primor do design bem conseguido.

O pouf em lã grossa contrasta suavemente com a textura aveludada do sofá e a sua cor une-se em equilíbrio com o espaço de leitura, para lá do ripado separador.

Não podemos deixar de destacar o candeeiro suspenso em branco e latão, que dá personalidade ao espaço sem lhe tirar leveza.