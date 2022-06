Casa pré-fabricada: confortável e fica pronta em 5 meses

Aqui estamos, no nível superior, – numa estrutura de mezanino – com 60 m² onde encontramos uma segunda parte da área de dormir composta por um quarto, uma casa de banho e um escritório. Aqui, a altura do tecto é ainda mais evidente do que na imagem precedente. As vigas de madeira de abeto suportam um tecto inclinado com uma espessura de 22 cm. O piso, à semelhança do da zona de noite, foi revestido com soalho de carvalho oleado.