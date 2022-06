11 Jardins encantadores para 2016

As gramíneas são uma tendência bastante presente em jardins nos últimos anos, em 2016 continuam em voga como mostra este jardim. Aqui optou-se por um trabalho com as diferentes texturas, desde as próprias plantas ao pavimento. Um factor muitas vezes esquecido num jardim é o movimento. Estas plantas movem-se bastante com o vento o que se torna uma característica muito especial no jardim.