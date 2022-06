Uma acolhedora casa na Galiza

Neste livro de ideias, vamos a Callobre, na Corunha, conhecer um projecto recém-terminado com bonitos acabamentos, uma fachada apelativa e um alpendre que é um deleite. Ainda não tem muitos elementos decorativos ou mobiliário no seu interior, mas as fotografias que nos foram disponibilizadas, permitem que vejamos, com rigor, os acabamentos desta moradia.

Esperamos não só que goste, como também que dela retire muitas e boas ideias para a sua casa, caso esteja a pensar renová-la ou até a construí-la do zero. Os responsáveis por levar a cabo este projecto foram os profissionais do gabinete AD+ Arquitectura.