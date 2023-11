Ideias Práticas de Charriot para Roupa [15 Fotos]

Se todas gostaríamos de ter o armário de Carrie Bradshaw quando ela se muda com Mister Big… Gostaríamos! Mas o espaço que dispomos em casa nem sempre acompanha esse desejo / sonho… Por isso, há que fazer face à realidade e procurar soluções práticas, funcionais e também bonitas para arrumar as nossas roupas, de modo tão bonito como a Carrie.

Por isso, se estiver a viver num T0 ou precisar de um espaço para pendurar alguns casacos no corredor ou no quarto, então pense no tão famoso charriot!

O charriot para roupa é muito prático, decorativo e, muitas vezes, muito barato. Esta peça aberta permite expor nossas calças, saias ou camisas mais elegantes ao mesmo tempo que pode apreciar o seu guarda-roupa e manter os seus essenciais por perto! Além disso, pode ser um excelente aliado, para organizar os outfit para a semana. Por exemplo, no fim de semana pode organizar todas as roupas que irá usar durante a semana. É uma ideia muito prática e poupa imenso tempo e trabalho durante a semana. Além de ficar tudo arrumado corretamente.

Há charriots em diversos materiais: em aço, madeira, ferro forjado, com rodas ou não… Existem vários tipos de charriots, sendo que cada peça tem o seu uso específico. Opte, sempre, por um charriot estável, sólido e estético!

No artigo de hoje, a homify partilha vários modelos de charriot para roupas, explica-lhe o que é o charriot e ainda lhe mostra como fazer um!

Se não quiser perder pitada, só tem de acompanhar!