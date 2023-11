20 Beliches Perfeitos + Ideias de Aproveitamento do Espaço

A arrumação e a funcionalidade

Quando o espaço é pouco, todos os bocadinhos contam, e a arrumação deve ser um ponto a planear desde cedo. Um beliche simples tem de ter sempre um bom roupeiro a acompanhar o quarto, para proporcionar a organização que é precisa para deixar o espaço de circulação livre. Se o roupeiro for pequeno ou houver necessidade de arrumação extra, como é normal num quarto com duas ou mais crianças, o melhor é optar por beliche com arrumação incluída. Um simples gavetão sob a cama inferior, ou um módulo de beliche com gavetas e roupeiro embutido no módulo pode ser a solução.

Por outro lado, o espaço deve ser muito bem aproveitado, porque as crianças vão precisar de mais funcionalidade à medida que crescem. Em alguns casos um beliche com secretaria ou mesmo integrando várias funcionalidades (secretária, estante para livros, roupeiro, etc.) pode ser mesmo a melhor e mais barata solução.