10 Cozinhas Modernas em Portugal: Qual Delas a Mais Bonita?

Há a concepção errada de que, no estilo moderno, só de podem usar tons como o branco, o cinza ou o preto. Sendo certo que estas cores são utilizadas amiúde em espaços modernos, a verdade é que o estilo tem muito mais a ver com a forma do que com a cor. Se as cozinhas brancas não lhe dizem muito, aqui tem uma alternativa fresca, alegre e leve de uma cozinha moderna com armários num bonito tom de azul turquesa casados de forma exímia com a madeira clara das bancadas e a bonita pedra mármore que reveste a parede backsplash.