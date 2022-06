Casa geminada e moderna com assinatura nacional

O homify 360º mostra-lhe habitações de norte a sul do país e por vezes também no estrangeiro. A que lhe mostramos hoje localiza-se em Creixomil, concelho de Guimarães, no norte de Portugal. A localidade desperta desde logo curiosidade, conhece esta freguesia?! A moradia é geminada e muito moderna, como já vem sendo característica nos projectos do gabinete ENGEBASTO – ATIVIDADES DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA, em Celourico de Basto. Uma empresa em funções desde 2007 com experiência adquirida e que se afirmou no mercado em diversas áreas: Projetos de Arquitetura, Projetos de Engenharia, Fiscalização e Coordenação de Obras e Certificações. O seu principal objectivo visa apresentar as soluções mais adequadas aos nossos clientes, resolvendo as suas vontades e necessidades de acordo com as entidades públicas a consultar.

Ficou curioso?! Vamos então até ao norte do país conhecer esta moradia, deixe-se inspirar…