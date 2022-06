7 propostas para ter a mais bela garagem de sempre

No momento de planear a construção da sua casa, não descure o papel e funcionalidade de uma garagem. Trata-se de uma área tão importante quanto outra. Há garagens de vários estilos, um pouco à semelhança do que decide para o interior da sua habitação.

Se para muitos a garagem é apenas um lugar onde se estaciona o carro e onde se vai acumulando caixas com objetos que dispensamos de casa, para outros é um espaço nobre que mora paredes meia – e por vezes, literalmente, – com a sala de casa. Espere até ver…

Seja qual for a garagem que escolher, saiba que a semelhança da decoração, há diferentes estilos à sua espera. Neste artigo, encontra os estilos moderno, clássico, industrial, eclético, minimalista e campestre. Conheça o potencial que pode tirar de cada, tornando a sua garagem também ela num espaço inesquecível. Quando bem pensada, a sua garagem pode ser aquele espaço onde dá vida à sua imaginação, onde se esconde dos olhares do mundo. Pode também ser uma área de lazer comum. As festas de anos podem ser irresistíveis!