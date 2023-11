Edredom: 8 Dicas Úteis Para Escolher o Seu | + 16 Imagens Para se Inspirar

Há poucas coisas mais satisfatórias do que nos deitarmos, ao fim do dia, numa cama feita com um edredom fofo que nos mantenha aconchegados durante o sono. Hoje em dia, a oferta é bastante vasta em termos de têxteis e acessórios para a cama. No que toca aos edredons, há-os com todos os pesos, de qualidades distintas, de tamanhos variados e há, ainda, as capas de edredom que nos permitem personalizar o edredom propriamente dito de acordo com o nosso estilo e elevando a decoração do quarto.

A compra de um edredom não é, nem tem que ser, um processo complicado, mas é oportuno ter conhecimento do que existe no mercado para fazer a escolha que melhor vá ao encontro das nossas cidades. Hoje, é aos edredons que dedicamos o nosso artigo. Que preenchimentos existem? Qual o melhor tamanho? Qual o nível de calor de que precisamos? Como manter ou lavar o edredom? Há edredons para berços? Respondemos a estas e a outras perguntas neste livro de ideias que ilustramos com fotografias de quartos projectados por designers de interiores e decoradores portugueses cujos nomes encontra por baixo de cada fotografia. Se quiser entrar em contacto com estes ateliers, basta carregar sobre estes nomes para ser direccionado.

Por ora, fique por aqui e tome nota das dicas que se seguem. Afinal de contas, a qualidade do nosso sono é importante para a nossa saúde e bem-estar geral.