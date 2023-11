Deck – Tudo Sobre este Elemento de Conforto no Exterior + 15 Imagens Sedutoras

Os materiais compósitos para decks são feitos principalmente de fibras de madeira e plásticos reciclados (PVC e plipropileno) aglomerados com um polímero, e têm vindo a apresentar-se como a alternativa à madeira com maior crescimento no mercado. Isso deve-se às vantagens do produto, mas também ao próprio acabamento, que pode ficar muito próximo do da madeira.