Quartos de sonho: 10 estilos de cabeceiras

Um estilo que permanece inalterável perante as vanguardas emergentes é, sem dúvida, o clássico. As suas características são o símbolo da elegância, do conservadorismo e do requinte, predominantemente dos séculos XVIII e XIX.

A proposta do estúdio Lola 38 mostra esta cabeceira na qual está inculcada uma estética nobre e elaborada que evidencia um agradável tom chocolate que, por sua vez, se harmoniza em pleno com os tons creme característicos do estilo em questão.

É uma verdadeira cama de princesa na qual não falta um dossel com um tecido num padrão barroco. A Maria Antoinette teria inveja.