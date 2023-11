1 Planta para cada Signo do Zodíaco – Veja a sua!

As características do signo Gémeos fazem-nos sempre lembrar uma música da Katy Perry – You change your mind, Like a girl changes clothes… . É verdade, os nativos deste signo são instáveis e mudam de ideias com muita facilidade. Há até quem os acuse de ter duas caras, mas nós achamos que eles têm dois lados. Para eles escolhemos o Hibisco ou rosa-de-saron, que tem duas essências – de dia exuberante e festiva, de noite fechada e discreta, exactamente como muitos geminianos.