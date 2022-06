Valorize a sua casa antes de a vender

A decoração deve ser cuidada desde que se entra na propriedade, passando por todas as divisões. À partida, cada pessoa tem o seu estilo. Opte por aquele que o apaixona e disponha da melhor forma possível. Decorar de forma arrumada. De que vale ter belas peças decorativas, se está tudo desarrumado?!

O olhar do possível comprador irá de imediato pela forma como apresenta a casa que tanto quer vender. Se estiver tudo fora do sítio, não há forma de cativar. Mesmo no momento de tirar as fotografias, se optar por pôr à venda através de uma agência ou classificado, escolha os melhores ângulos.