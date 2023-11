Que Mesa e Cadeiras de Jardim Comprar? 10 Conselhos Imperdíveis

Para adquirir o seu mobiliário de jardim com sucesso, tem de ser razoável e ter sempre em consideração as dimensões do seu terraço, varanda ou jardim. E sim, o local onde instalará a mobília de jardim determinará o tamanho de sua mobília de jardim. Não escolhemos a mesma mesa de jardim e as mesmas cadeiras para um grande terraço e para uma pequena varanda. Um prefere assentos largos e grandes mesas redondas, enquanto o outro prefere móveis práticos, como cadeiras dobráveis ​​ou mesas para fixar ao guarda corpo da varanda.

Além disso, não se deve apenas ter em conta a dimensão do local, mas também o que já existe, nomeadamente as flores, arrumações, etc. A ideia não é encher a sua área exterior com móveis., Mas sim sentir-se em casa aí! Para evitar erros, não hesite em tirar as medidas do local antes de comprar o seu mobiliário de jardim.