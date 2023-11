10 Tendências de Interiores de 2021

Portugal está no radar das grandes marcas no que toca ao fabrico de cerâmica. As cerâmicas com ar tosco e rústico têm sido uma tendência indiscutível nos últimos anos, podendo ser incorporadas em todas as divisões da casa. Entre jarras, taças, bandejas ou suportes para velas, a escolha é vasta e variada. São, no mais, peças que se adequam a ambientes decorados com o estilo japandi.