Signos em Imagens – 11 ambientes ao gosto de Touro

Os astros orientam e conduzem as nossas vidas? O mês do nosso nascimento determina alguns traços da nossa personalidade e do nosso carácter?

Há quem acredite totalmente nos signos, há quem duvide e há mesmo quem acredite ser tudo invenção, mas quando se lê uma descrição das características gerais dos signos não há ninguém que não se identifique um pouco com as do mês do seu nascimento.

Nós na homify gostamos de pensar que há algo maior do que nós e que o infinito tem influência nas nossas escolhas, em especial nas escolhas que fazemos para a nossa casa e que acabam por envolver o nosso quotidiano.

Hoje exploramos os gostos de Touro, o signo do final de Abril e de Maio (de 19 de Abril a 20 de Maio), que vem com a força da Primavera.

Em traços gerais o signo de Touro é um signo de Terra, regido por Vénus, que gosta de ambientes calmos e relaxantes, mas também de aromas e sabores apetitosos.

Hoje trazemos-lhe dez ambientes criados pelos nossos profissionais, um por cada divisão da casa, que achamos serem ao gosto deste signo. Se é do signo Touro ou convive de perto com alguém deste signo, acompanhe-nos e confira as inspirações!