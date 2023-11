Como Usar Espelhos em Cada Divisão da Casa: 27 Imagens Para o Inspirarem

Os espelhos, para além de necessários, são objectos de decoração versáteis que podem ser incorporados em todas as partes da casa, surgindo como uma forma fácil de criar impacto e um ponto focal no ambiente, ao mesmo tempo que o fazem parecer mais luminoso, maior e visualmente mais interessante. Um espelho bonito pode funcionar verdadeiramente com uma obra de arte, emprestando, simultaneamente, profundidade ao espaço onde se insere. Assim, muito mais do que objectos utilitários, os espelhos são excelentes aliados na decoração. E não nos esqueçamos, ainda, das paredes e portas espelhadas (as dos roupeiros, por exemplo) que tantas vezes são usadas para alterar a percepção espacial em áreas exíguas e que, no caso dos roupeiros, tão úteis são para nos vermos enquanto nos arranjamos.

Hoje, é aos espelhos que dedicamos o nosso artigo. Mostramos-lhe, através de imagens de projectos levados a cabo por decoradores e designers de interiores registados na homify, como pode utilizá-los na decoração de cada divisão e damos-lhe algumas dicas sobre como pendurá-los, sobre tamanhos, sobre estilos, entre outras.

Se, até agora, sempre olhou para os espelhos como objectos utilitários, prepare-se para os ficar a encarar de outra forma!