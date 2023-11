Quadros elétricos e disjuntores: para que servem e qual a importância

Um quadro elétrico é constituído por elementos essenciais, mas também por componentes que variam de acordo com as necessidades elétricas de uma habitação. Deve sempre ter pelo menos 20% de espaço disponível para acomodar módulos elétricos adicionais.

Existem três tipos principais de painel elétrico: o painel elétrico simples, uma caixa que pode acomodar entre 2 e 18 componentes modulares; o quadro elétrico pré-equipado, dotado de módulos básicos como disjuntores pré-cabeados ou chaves diferenciais; e o quadro elétrico estanque que pode ser equipado com um máximo de 18 módulos e cuja principal característica é a sua estanqueidade para maior segurança.

O disjuntor elétrico geral

O disjuntor elétrico geral monitoria em tempo real se o consumo elétrico de uma casa está relacionado com a energia elétrica contratada por um fornecedor de energia elétrica, expressa em kVa. Se detetar um problema, o disjuntor corta imediatamente a alimentação geral, colocando-o na posição de desligado .

Se o quadro elétrico estiver equipado com disjuntores de derivação, o disjuntor geral apenas corta a linha elétrica em questão. Os disjuntores de derivação são a última e mais importante parte de um painel elétrico, pois estão em contato direto com as conexões elétricas da casa. Cada um deles é colocado sob a proteção de um disjuntor diferencial. Sua principal função é proteger dispositivos elétricos contra surtos.