30 Erros Decorativos: não tente isto em casa!

Normalmente, mostramos às pessoas o que fazer para melhorar a decoração da casa. Desta vez, vamos mostrar o que não fazer. De todo. Nunca. Jamais. Nem com a supervisão de um adulto. Demos à volta ao mundo e escolhemos o melhor do pior. Temos desde espaços que estão, simplesmente, datados a exageros de decoração, de desorganização e de falta de inspiração… ou de inspiração a mais. Também suspeitamos de daltonismo num ou noutro caso. Bem, mas isto não é para levar muito a sério! Que atire a primeira pedra quem nunca fez uma escolha pavorosa, não é? Além do mais, podemos sempre contar com a ajuda dos melhores decoradores e designers de interiores para darmos a volta ao texto! Mas, antes disso, vamos acabar a semana com uma risota!