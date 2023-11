Decoração Sustentável – 10 Ideias Incríveis!

A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. E nunca ouvimos falar tanto em sustentabilidade como hoje em dia. É da responsabilidade de todos cuidarmos mais do nosso Planeta e termos uma atitude mais responsável com o nosso meio ambiente.

Como?

É muito fácil!

Basta reciclar mais, recuperar coisas , darmos uma nova vida a peças que pareciam já não ter utilidade… Enfim, é sermos mais criativos e menos gastadores. Não comprar tanto e usarmos o que já temos ou optar por materiais que sejam mais ecológicos, ou seja, naturais.

No artigo de hoje, a homify partilha consigo várias ideias de como pode trazer uma decoração sustentável em sua casa, que vão tornar a sua casa elegante, acolhedora e, sobretudo, mais amiga do planeta.

Não perca as inspirações e não hesite em levá-las para a sua casa!