Como Arrendar Quartos Legalmente – 7 Coisas que precisa de saber

Arrendar um quarto tem as mesmas obrigações legais do que arrendar uma casa inteira, sabia? Pois, e isso implica fazer um contrato de arrendamento, com todas as exigências legais a ele associados. No caso do arrendamento de quartos deve haver um cuidado específico sobre o que é que está abrangido nesse contrato. Este tipo de contratos chama-se arrendamento de quarto para habitação com prazo certo, e aplicam-se-lhe as mesmas regras de um contrato de arrendamento de casa a com prazo certo, diferindo muito do arrendamento de curta duração, normalmente turístico, que não entra neste artigo.

Pode encontrar uma minuta contrato arrendamento facilmente em vários sites da Internet, como por exemplo o site da DECO.