Crédito Habitação Aquisição e Obras: A Solução Ideal Para a Sua Casa De Sonho

O crédito habitação aquisição e obras pode ser a solução ideal para quem quer comprar um imóvel em segunda mão e torná-lo na casa dos seus sonhos.

Quando pensamos em comprar casa, uma das hipóteses a considerar é a compra de imóvel em segunda mão, pois geralmente o seu valor é mais baixo e existe também uma maior oferta no mercado português de imóveis usados. Mas podem surgir algumas dúvidas quando há necessidade de obras no imóvel devido ao seu estado ou desgaste, porque quer tornar a casa mais funcional ou até alterar o seu aspeto estético, para a tornar na sua casa de sonho.

Uma das soluções mais frequentes quando não se dispõe do capital necessário para as obras é, além do crédito habitação, pedir um crédito em separado para obras. Mas será essa a solução ideal?

A maioria das instituições considera o crédito para obras como uma solução diferente do crédito habitação, mesmo que o empréstimo habitação e o crédito para obras decorram em simultâneo. Por isso, geralmente tem taxas de juro mais elevadas que o crédito habitação, o que representa um maior custo com o crédito.

Mas será que tem mesmo de contratar dois empréstimos distintos para concretizar o seu sonho de comprar uma casa e de a renovar? Não! Com o crédito habitação aquisição e obras da UCI, consegue juntar os dois empréstimos num só. Como resultado, o financiamento para a aquisição do imóvel e para as respetivas obras não tem taxas de juro diferenciadas. É assim possível aceder ao capital necessário para realizar as obras à mesma taxa de juro aplicada ao crédito habitação, pagando menos do que se optasse por um crédito para obras em separado.

Outra das vantagens é o facto do empréstimo do crédito habitação aquisição e obras da UCI ter em conta a valorização do imóvel com a realização das obras, o que geralmente permite incluir a totalidade do valor necessário para as obras, desde que o valor total do empréstimo (aquisição + obras) represente até 90% do valor da avaliação do imóvel após a realização das obras.

Em relação à prestação, uma das vantagens desta solução é que o valor da prestação só aumenta à medida que as obras avançam e o capital vai sendo libertado, ao invés de estar, desde o início, a pagar uma prestação sobre a totalidade do crédito. Isso só acontece no final das obras e quando a sua casa já estiver pronta.