O Que Torna os Quartos de Casal Completos? 6 Pontos Essenciais | 29 Imagens para o Inspirar

Os têxteis acrescentam aos quartos beleza e aconchego e, quando se trata de uma boa noite de descanso, o conforto é tudo. Opte por lençóis macios e feitos com tecidos respiráveis e compre um edredão duplo para que o possa adaptar a cada estação. Os edredões duplos são compostos, como o próprio nome indica, por duas camadas, uma mais pesada do que a outra. Pode comprar, por exemplo, um edredão duplo com uma camada de 175g/m2 e outra de 300g/m2. Usa a primeira para o Verão, a segunda para meia-estação e as duas juntas para o Inverno. É muito prático! A capa do edredão dependerá do estilo do quarto. Uma boa opção é comprar uma capa com um tom neutro – branca ou bege, por exemplo – porque são tons que não prendem e, assim, sempre que quiser dar um novo ar à sua cama (e quarto) basta trocar as capas das almofadas decorativas e, se for o caso, a manta que tem ao fundo da cama (a manta fica sempre bem, mesmo que esteja só a decorar). Se reparar, a escolha dos decoradores e designers de interiores responsáveis por estes projectos recaiu sempre em têxteis de cama mais sóbrios com as almofadas e mantas a pontuar e a criar contrastes.

Os têxteis para quarto incluem, também, os tapetes e/ou carpetes que, não sendo indispensáveis, são assaz importantes para melhorar o conforto térmico e acústico do espaço. Além do mais, são elementos que enriquecem a decoração de quarto de casal e que, visualmente, podem fazer toda a diferença.

Não esqueçamos, ainda, as cortinas. Escrevemos sobre elas no ponto que se segue: a iluminação.