Design de Interiores para Palacete Antigo – Unindo o Clássico ao Moderno em 8 Imagens de Sonho

Há uma tendência natural para rotular de imediato o design de interiores de uma casa pela sua fachada, como se uma casa moderna fosse obrigada a ter um estilo moderno ou minimalista no interior ou uma casa antiga e elegante tivesse de ter uma decoração totalmente clássica. Nós admitimos que muitas vezes é isso que se passa, porque é normal a arquitectura do edifício influenciar a estética do seu interior, mas não é uma certeza ou uma obrigação. Quando os profissionais são de excelência, o céu é o limite e os estilos fundem-se sem regras rígidas, mas sempre com muita harmonia!

É este o caso do projecto que hoje a homify lhe quer apresentar. Trata-se de um design de interiores incrivelmente bem conseguido, que une a simplicidade ao luxo e o moderno ao clássico numa casa ímpar, primorosamente executado pela GINKGO DESIGN STUDIO. Se tem uma casa antiga e quer renovar a sua decoração com um projecto único e exclusivo, ou se simplesmente gosta tanto como nós deste tipo de trabalhos, não pode realmente perder!