Como Escolher Poltronas – 10 Critérios a Ter em Conta!

A cor pode ser o detalhe mais fácil de escolher. No entanto, ainda existem algumas possibilidades:

Harmonize a cor da poltrona com a do sofá e misture-a com a atmosfera geral do espaço. Pode também optar por escolher uma poltrona colorida, para destacar outros móveis. Se quiser arrisca, aposte numa poltrona original, como se fosse uma obra de arte, no meio de um espaço neutro!