A geometria ao serviço da arquitetura numa casa incrível

O planeamento e construção de uma casa dependem de algumas variáveis para serem possíveis. São o somatório da vontade dos proprietários, do gosto do profissional de arquitetura, das condicionantes geográficas, da envolvência paisagística… E quando um profissional inicia um projeto tem de jogar com todas estas condicionantes para apresentar o melhor resultado possível aos seus clientes tentando manter-se fiel a si próprio! É um equilíbrio delicado, mas há projetos que provam que é possível!

No projeto que lhe queremos apresentar neste homify 360º o gabinete ’Renata Kummer Arquitetura’ levou em linha de conta as várias restrições do terreno em declive e as várias necessidades dos clientes, e utilizou as mais modernas técnicas de construção para para conceber uma moradia única, de que se pode orgulhar.

Feita de ferro e betão, embelezada com a sumptuosidade do mármore, esta casa foi construída ’seguindo critérios de estética, conforto e funcionalidade para chegar a um resultado equilibrado e harmonioso’. Vamos até São Paulo, no Brasil, conhecê-la!