Era uma vez numa casa de campo…

Ter hoje em dia uma casa no campo, poderá ser diferente daquelas de há vinte ou trinta anos atrás… Acompanham-se os tempos e as modernidades e ter uma casa no campo, pode significar ter uma casa campestre, mas com os traços dos tempos que correm. É claro que é uma opção e nada será imposto, mas se desejar aliar os dois estilos num, sem perder a essência do campo, porque não? Veja este projeto da Atelier Reitsema & Partners, um verdadeiro conto de fadas! Tudo funcionou tão bem, uma casa ao estilo campestre, mas que presenciam linhas modernas, pela sua fachada totalmente envidraçada, que acompanha toda a decoração do interior.

Saboreia esta magia no meio da natureza e faça planos para ter também a sua casa de campo.