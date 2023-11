Cómoda – A arte de Ter Mais Arrumação no Quarto em 16 Inspirações Práticas

A cómoda é aquele móvel que pode não estar presente num quarto mas, quando está, é realmente útil, pois proporciona mais espaço de organização que ajuda a manter o ambiente mais livre de confusão.

Chamamos de cómodas àqueles móveis baixos, com gavetões e gavetas, que adicionamos aos quartos para arrumação, muitas vezes como complemento de um roupeiro. Existem também os camiseiros, que são muitas vezes referidos como cómodas, mas que diferem destas pela altura (são móveis mais altos e estreitos, mas exactamente com a mesma função.

O material de eleição para o fabrico de cómodas, em qualquer estilo de decoração, é a madeira, a sempre útil madeira. Pode ser natural ou em contraplacado laminado ou lacado, mas a grande maioria das cómodas são feitas de madeira. Também existem alguns móveis deste género em metal, especialmente úteis para criar ambientes de inspiração industrial, mas realmente são excepções.

As cómodas podem fazer parte de um conjunto com as camas e as mesas-de-cabeceira, no que chamamos quartos completos, ou diferentes, para dar mais dinamismo ao ambiente. Só se consegue prescindir da cómoda em duas situações – quando há um excelente sistema de arrumação de apoio (como um closet generoso) ou porque não há mesmo espaço no quarto, e é preciso fazer escolhas (sem cómoda é preciso colocar as roupas de uso mais quotidiano fora do quarto e isso dificulta as rotinas).

Escolher uma cómoda não é uma ciência exacta nem tem de ser necessariamente muito caro. Há cómodas baratas, versões a preços bastante acessíveis e com muita funcionalidade, como as cómodas IKEA. Se está neste momento à procura de um móvel deste género para complementar os seus móveis quarto casal ou do quarto das crianças vai apreciar descobrir a lista de inspirações que a homify tem hoje para si. Não perca!