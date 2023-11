Casa de Praia de Luxo – O Desejo em 17 Imagens de Design de interiores

Para as crianças não há nada mais divertido do que dormir com os primos num beliche!

O quarto das crianças mais pequenas é alegre e colorido, com imagens da praia, e convida à diversão total. O outro quarto infantil é mais sério, talvez para meninos um pouco maiores, e a sua imagem baseia-se em elementos marítimos, como se fosse a cabina de um cruzeiro.

É fácil imaginar estes espaços cheios de vida, com risos, birras e lutas. Um sonho que se materializa!