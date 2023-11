Usucapião: 8 Pontos Essenciais Para Compreender Este Conceito

A usucapião é um termo da Lei, estipulado no artigo 1287º do Código Civil Português, que nos diz que “a posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação.” Significa isto que se alguém ocupar ou tomar conta de um bem de terceiros, durante um período de tempo, passa, de acordo com a Lei, a ser proprietário de plenos direitos desse mesmo bem. Para isso, como não podia deixar de ser, deve ser invocada a usucapião que, de acordo com o artigo 1288º do Código Civil, começará a produzir efeitos a partir da data em que se tomou posse do bem em questão. O prazo para fazer este pedido e exercer este direito vai variar de acordo com o tipo de bem em questão.

Deve, ainda assim, ter em conta que, para pedir a usucapião de um bem, não basta ter interesse nele, sendo obrigatório que se comporte como proprietário do bem, assumindo todos os custos, manutenções, etc., durante o período necessário para estar habilitado a assumir a sua posse. Não pode, ainda, existir qualquer oposição à posse do bem, ou seja, o original proprietário/dono do bem não se pode manifestar contra e a intenção do pedido deve ser pública e não contestada por ninguém, isto é, o bem deve ser reconhecido, de forma generalizada, como sendo propriedade de quem pede a usucapião. Como é fácil de perceber, de acordo com o tipo de bem e de processo, existem outras exigências a cumprir que vão variando de caso para caso. De qualquer forma, será sempre necessária a celebração de uma escritura notarial e a presença de testemunhas (mínimo de três).