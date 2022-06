Um apartamento daqueles com que sempre sonhou

Hoje, mostramos um projecto surpreendente localizado em Buenos Aires. Bom gosto e soluções funcionais são algumas das características deste apartamento, obra do estúdio Pop Arq.

Com uma dimensão considerável e com detalhes construtivos interessantes, esta casa destaca-se pelos seus amplos e luminosos espaços e pelas agradáveis áreas ao ar livre.

Os arquitectos explicam que o lote está localizado numa planta sem ângulos rectos e com uma configuração medieval. No local da construção existe uma vinha que cobre toda a área do terraço, estendendo-se em altura até ao nível do primeiro andar, oferecendo sombra às diversas divisões e separando as vistas ente o piso térreo e o piso superior.

Venha conhecer o projecto connosco.