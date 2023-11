O que Saber sobre Tanques de Lavar Roupa [15 Exemplos]

Os tanques em plástico ou em fibras são excelentes para criar um ambiente harmonioso e moderno, sem ter que gastar uma fortuna. Além disso, são muito versáteis e, por isso, conquistam muito na hora de escolher esta peça.

Estes tanques são feitos com um material leve e altamente maleável, adapta-se a todo tipo de ambiente e possui inúmeros formatos, o que é perfeito quando não tem muito espaço para criar uma lavandaria ou quer projetar um ponto de água perto da máquina de lavar roupa, na marquise, por exemplo.

Outro aspeto positivo, é que este tanque de lavar roupas é de fácil instalação, porque é uma peça fácil de manusear, tornando assim o trabalho profissional mais simples.

No entanto, convém frisar que esse tipo de tanque não é resistente, pois pode ser facilmente partir quando é exposto a altas temperaturas ou com o passar do tempo. Por outro lado, também apresenta um espaço interno muito menor do que os demais produtos dessa categoria.