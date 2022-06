Como armazenar água da chuva em casa

A água é o elixir da vida; da mesma forma, a água da chuva é o elixir de que a terra precisa para matar a sede do seu solo e do seu povo. Armazenar água da chuva é uma forma sustentável de gerir a casa e de produzir energia, sendo também útil durante as secas quando a água deve ser racionada.

Há várias formas de armazenar água da chuva. Pode ser armazenada em depósitos (tanques), barris e em poços escavados para servir este propósito. O sistema de colecta de água de chuva é uma óptima maneira de guardar água para beber, para a jardinagem ou para emergências.

Há vários tipos de unidades de armazenamento de água disponíveis no mercado. Muitas casas constroem depósitos subterrâneos que estão ligados ao cano que liga o terraço ao taque. A água da chuva do terraço cai através do cano directamente para o depósito. Quando purificada, pode ser usada para beber.

Deixamos-lhe outras ideias.