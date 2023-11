Restaurante Decorado com Mobiliário Português [Boa Safra]

Quando os proprietários dos restaurantes preocupam-se no design e no conforto dos seus clientes é meio caminho andado para o sucesso!

Pois é, o proprietário do Restaurante Manna quis dar uma nova imagem ao seu espaço, um design mais leve, moderno, confortável e sobretudo com mais consciência para o meio ambiente. Desta forma, o proprietário e a Arquiteta do projeto decidiram mudar o mobiliário do restaurante, contando assim com os talentosos profissionais Boa Safra.

O atelier Boa Safra, além de criar projetos de design de interiores com extremo bom gosto, também criam mobiliário feito por medida, ou seja, criam peças totalmente personalizáveis, adaptando-as aos locais e funcionalidades específicas.

O resultado deste projeto responde perfeitamente aos critérios e aos desejos dos proprietários, em que procuravam compartilhar um estilo de vida consciente e um bem-estar integral, respeitando a alimentação e a filosofia do Yoga.

Vamos, sem mais delongas, descobrir as imagens deste fabuloso projeto, que nos dá transmite bem-estar e conforto.