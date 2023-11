Mesa de Bilhar Space – 1 Design Incrível, Tantas Possibilidades

A BILHARES CARRINHO não é uma empresa novata no ramo da produção de mesas de jogo. Está no mercado há quase 60 anos e continua firme na evolução, guardando um uma bagagem de experiência invejável. Este sucesso tão prolongado no tempo deve-se à sua imensa e constante capacidade de adaptação e inovação, sabendo sempre perscrutar o mercado e satisfazê-lo, seja em design, em materiais ou em rigor técnico. Nesta perspectiva, é natural saber que a empresa produz mesas homologadas pela EPBF para competições em toda a Europa e é parceira da Federação Portuguesa de Bilhar e da Predator World Tour, fabricando bilhares para todas as modalidades e um pouco para todo o mundo.