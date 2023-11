Escada em caracol – Materiais e Tipos + Inspirações para a Sua Casa

Como, normalmente, as escadas em espiral prefabricadas são compactas, elas ocupam menos espaço do que umas escadas tradicionais, e essa é a sua grande vantagem funcional.

Tradicionalmente, as escadas em espiral prefabricadas também são uma alternativa mais acessível e mais fácil de construir do que uma escada comum.

Quanto mais gradual for a subida, mais espaço ocuparão as escadas e quanto degraus e mais apertada for a espiral, mais íngreme é a subida, e é com isso que deve jogar para ter as escadas em caracol perfeitas para o seu caso. O sentido dos degraus destas escadas pode ser feito no sentido horário ou anti-horário, para se adaptarem às necessidades do espaço.