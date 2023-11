Verde ou bordeaux? Duas linhas de decoração elegantes para a sala de estar e de jantar

A sala de estar é o coração de uma casa. É lá que, ao final do dia, relaxamos a ver uma série ou um filme, a conviver com a família ou, tão-somente, a ler um livro com um manta a aconchegar-nos os pés e uma chávena de chá a fumegar ao nosso lado. Deve, por isso, ser uma divisão que concilia o conforto, a funcionalidade e a beleza. A sala de jantar, por seu lado, enquanto espaço de socialização entre amigos e família, beneficia de um ambiente intimista e, ao mesmo tempo, prático e sedutor – para estimular boas conversas!

A pensar nisso, trazemos-lhe, hoje, duas propostas para sala que nos chegam pelas mãos e mentes criativas da equipa da Farimovel Furniture, uma empresa de fabrico de mobiliário moderno e neoclássico com mais de trinta anos de experiência.

São duas salas, uma de estar e outra de jantar, uma em tons de verde e outra em bourdeaux. Apesar do propósito e da diferença cromática que as distingue, são salas que se evidenciam pelo estilo moderno com laivos clássicos e, por isso, intemporalmente elegante, mobiladas com peças da Frame Collection, uma linha irreverente e contemporânea que vem dar resposta ao que actualmente se procura e que inclui, também, móveis para a entrada e para o quarto. Pode conhecê-la na íntegra aqui. Mas, antes disso, delicie-se com estas duas propostas para e, no fim, não se esqueça de nos dizer de qual mais gostou.

Ora veja.