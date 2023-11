Conversão de Escritórios para Apartamentos – Loft com Mezanino

Entramos agora para o segundo estúdio, resultante da divisão do escritório em open space.

Vemos que o espaço é neutro, com cores muito claras para criar um ambiente leve, confortável e visualmente amplo. Aqui também usaram o truque do espelho numa das paredes do open space, que cria uma sensação de profundidade ao espaço.

No que toca a acabamentos, o pavimento de ambos foi revestido a microcimento de tom claro, com as paredes das instalações sanitárias a receber o mesmo tipo de material. As restantes paredes foram pintadas com tom branco pedra, em acabamento acetinado.