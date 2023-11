Pastilha para Piscina: O que precisa Saber + 15 Exemplos de Piscinas

O revestimento de piscina em mosaico, também conhecido por pastilha para piscina, é um must!

Embora possa ser mais caro do que as soluções mais tradicionais, permite que criar destaque. Mas o lado estético não é a única vantagem, pois também é muito resistente. Os preços, claro, são mais elevados do que outros revestimentos para piscina (por exemplo as piscinas em PVC ou as piscinas em fibra).

Contudo, a pastilha para piscina é um revestimento duradouro, isto é, com uma vida útil longa. Investir numa piscina de mosaico é mais sustentável do que investir noutro tipo de revestimento. Mas colocar uma cobertura em mosaico requer um trabalho especializado.

Enfim, no artigo de hoje iremos esclarecer todas as suas dúvidas mosaicos para piscina. Além disso, partilharemos vários exemplos de piscinas encantadoras, que serão certamente uma fonte de inspiração para criar a sua.

Não perca!