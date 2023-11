Peças de olaria feitas em Portugal para decorar as paredes de sua casa

Portugal não é dissociável da arte da azulejaria. Os azulejos portugueses são conhecidos em todo o mundo e surgem, hoje em dia, utilizados das mais diversas formas com um design mais tradicional ou algo interpretado e modernizado. Este mural não é composto pelos típicos azulejos portugueses em azul e branco, mas percorre as tonalidades que nos transportam facilmente para o mais bonito e soalheiro dia de Primavera ou Verão. Conseguimos, facilmente, imaginá-lo a decorar a parede, sobre o sofá, no quarto, a coroar a cabeceira de cama – ou em vez dela -, num hall de entrada, a arrebatar quem quer que chegue ou num escritório a dar uma motivação extra. É uma peça que pode aparecer em contextos diferentes, mas que terá sempre uma presença distinta e apelativa.