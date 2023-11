Pequena Grande Cozinha – A Beleza de um Design Inteligente em 5 Imagens

Todos gostamos de ver cozinhas grandes, espaçosas, com ilhas e outros elementos requintados. É um facto! Mas também é um facto que nem todos temos o espaço necessário para as ter.

Quererá isso dizer que num espaço pequeno não se consegue ter a mesma beleza e funcionalidade do que numa área grande? Teremos para sempre de prescindir de tudo o que apreciamos numa cozinha de luxo em função apenas do lado prosaico imposto pela área?

Nem por sombras! Quando o design é bom nenhuma área pequena é impedimento à plenitude de um ambiente, e a cozinha que hoje lhe trazemos é a prova disso.

É mais um trabalho de alta qualidade da DESENHO BRANCO, uma empresa que há tempo nos vem brindando com o que de melhor se faz no design de cozinhas em Portugal. Se ainda não conhece está na hora de conhecer, por isso venha com a homify à descoberta daquela que pode ser a inspiração e a base para a sua nova cozinha, e quem sabe para a sua nova casa!