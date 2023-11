Camas de Ferro: Saiba como Torná-las mais Confortáveis | 15 Ideias para o Inspirar

Brincar com as cores e com as texturas é sempre uma boa forma de dar vida a uma cama e de a tornar mais acolhedora. Numa cama de ferro, sobretudo se esta for branca, preta e super simples, pode ser interessante usar almofadas decorativas que criem um contraste, inclusive com a capa do edredão se esta for branca. Caso use uma manta ou colcha, como segunda cama, também pode escolher uma com uma cor ou padrão diferente. Se não é adepto de padrões e cores e prefere ficar-se pelos neutros, aposte nas texturas. No Outono e Inverno, em especial, pode favorecer capas de almofadas em veludo, chenille e com texturas entrançadas, com pompons, etc.. Uma boa ideia é escolher uma capa de edredão e almofadas grandes de uma cor neutra – branco ou bege, por exemplo – e ir mudando os outros elementos decorativos ao longo do ano para o quarto não estar sempre igual.