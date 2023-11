Reabilitação Total de Prédio no Porto – Um Trabalho Primoroso em 12 Imagens

Era uma vez um prédio antigo em pleno coração da cidade do Porto. Como senhor velho e respeitável, apresentava as marcas da passagem do tempo. O revestimento descolorido e manchado, as juntas a ranger e as madeiras com caruncho, entre outras grandes mazelas, não deixavam entrever um futuro brilhante para a sua existência. Mas, ao contrário dos humanos, os prédios conseguem ser recuperados e reabilitados, mesmo quando já estão em mau estado, e foi isso o que a EDIZUR fez neste projecto!

O trabalho foi extenso e abrangeu todos os espaços e todos os elementos dos apartamentos, mas no final tudo ganhou vida, cor e muitos mais anos de utilização com a linda estética retro que estas construções têm recuperada.