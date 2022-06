A casa caixa

O edifício surge sob a forma de um paralelepípedo com linhas limpas e minimalistas e um estilo moderno que contrasta com a cobertura rústica para os automóveis. As aberturas trazem um sentido plástico e rítmico ao exterior e oferecem uma qualidade interior particular a cada ambiente. A casa é estreita e desenvolve-se sob o comprido. Deste ângulo, parece mais pequena do que aquilo que realmente é. Vamos continuar a nossa visita.