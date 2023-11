Como Tirar Bolor das Paredes – 7 Dicas Muito Úteis

Crie um removedor de bolores e fungos, para combater a humidade nas paredes:

1) Com vinagre branco: esse é, sem dúvida, o método mais conhecido para limpar o mofo, e toda a gente tem esse produto em casa.

Coloque vinagre branco num pano ou esponja. Esfregue a parede com o pano para remover a maior parte do bolor. De seguida, coloque uma mistura de 300ml de vinagre branco e 200ml de água num pulverizador e borrife nas manchas. Deixe por várias horas, pelo menos 12 horas! Depois disso, pegue um pano e limpe o vinagre. Se todas as manchas não desaparecerem, repita o procedimento. Observe que é melhor ventilar o espaço durante o processo de limpeza.

Pode acrescenta óleo essencial da árvore de chá ao vinagre para aumentar a eficácia. Isso porque, embora o vinagre branco remova as manchas, o óleo essencial funcionará para destruir completamente os fungos. Para fazer isso, quando pulverizar vinagre branco na parede, adicione cerca de cinco gotas desse óleo ao borrifador.

Porém, tenha cuidado: se estiver grávida ou a amamentar, não use o óleo essencial da árvore do chá. Além disso, não o use perto de crianças pequenas.

2) Com lixívia: muito menos natural do que o método anterior, porém, é igualmente eficaz. Dilua um pouco de lixívia em água fria e despeje a mistura numa esponja. Esfregue a parede com ele para remover qualquer mancha e depois enxague.

Também pode colocar lixívia num borrifador e esfregar com uma escova depois de pulverizar o produto na parede.

3) Com amoníaco: coloque uma mistura com metade da água e meio amoníaco num recipiente e esfregue a parede com um pano impregnado com essa mistura. Depois de remover todas as manchas, enxague.

É muito importante abrir totalmente as janelas para manter o ambiente o mais ventilado possível. Além disso, use luvas e tome cuidado para não fumar nas proximidades.

4) Carbonato de sódio: misture uma colher de carbonato de sódio com 1 litro de água quente. Molhe uma esponja ou pano com esta mistura e esfregue. Enxague depois de limpar.

5) Com peróxido de hidrogénio/água oxigenada: despeje 1/3 de peróxido de hidrogénio e 2/3 de água num pulverizador. Borrife a mistura na parede e esfregue com um pano. Depois, limpe com água morna.